İbrahim Demirci yaşamını yitirdi

RECEP MEBET
‘Tıkı’ lakabıyla tanınan kahveci esnafı Mehmet Demirci’nin oğlu, emekli Tapu Sicil Müdürü İbrahim Demirci (74) vefat etti.
Ayşe Demirci’nin eşi, Dr. Hakan Demirci’nin babası, Hülya Küçükaltan’ın ağabeyi, Mustafa Küçükaltan’ın kayınbiraderi İbrahim Demirci, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
HAKİMİYET, İbrahim Demirci’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.