İbrahim Doğan Şoför ve Nakliyeciler Odası’na adaylığını açıkladı

FATİH BATTAR

Şoför esnafından İbrahim Doğan, önümüzdeki ay yapılacak Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Kamyoncular Garajı’nda şoför esnafı ile bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenleyen Doğan, şoför ve nakliye esnafının hizmetine talip olduğunu belirtti.

1998 yılından beri nakliyecilik yaptığını ifade eden Doğan, odanın sorunlarını çok iyi bildiğini belirterek; “Biz seçilirsek odamızı yeniden itibarlı ve güçlü hale getireceğiz. Üyesine sahip çıkan, üyesinin yanında duran, şeffaf ve hesap verebilen bir oda olacağız.” dedi

‘HER AY ÜYELERİMİZE YAPTIĞIMIZ İŞİN HESABINI VERECEĞİZ’

Mesleğe sahip çıkmak için bu yola çıktıklarını aktaran Doğan; “Biz mu mesleğin mutfağında yetiştik. Odamızın sorun ve sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Çözüm önerilerim var. Bu işle uğraşacak kapasiteye de sahibim. Onun için bu vazifeye talibim. Bizim amacımız ekmeğimiz, bizim amacımız mesleğimiz ve üyelerimiz. Biz bu mesleğe sahip çıkmak için bu yola çıktık. Biz bu işi makam mevki sevdası için değil, hak arama mücadelesi olarak gördük. Nasip olur seçilirsek, bu kurumu kul hakkı yemeden, israf etmeden, insan ayrımı yapmadan, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışıyla yöneteceğiz. Her ay üyelerimize yaptığımız işlerin hesabını vereceğiz.” şeklinde konuştu

‘STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR İŞ YAPIYORUZ’

Türkiye’de 700 tane şoförler ve nakliyeciler odası olduğunu kaydeden Doğan, şunları söyledi;

“Hiçbir mesleğin bu derece örgütlü yapısı yoktur. Çünkü stratejik öneme sahip bir iş yapıyoruz. Pandemide, afeflerde, doğa olaylarında bütün sektörler duruyor ama nakliye sektörü durmuyor. Çünkü nakliye sektörü hayatın olmazsa olmazıdır. Nakliye sektörü olmazsa ticaret olmaz. Ticaretle uğraşan işadamlarımızdan tutun çiftçilerimize kadar nakliye sektörü can damardır. Çok iyi örgütlenmiş bir meslek ağımız var. Böyle bir mesleğin şaha kalkması lazım. En itibarlı meslek, en sayılan, en hürmet edilen, en çok aranan, tercih edilen bir meslek olmamız lazım ama maalesef hergün sorunlarımız dağ gibi büyüyen, içinden çıkılmaz hale gelen bir meslek haline geldik. Biz seçilirsek odamızı yeniden itibarlı ve güçlü hale getireceğiz. Üyesine sahip çıkan, üyesinin yanında duran, şeffaf ve hesap verebilen bir oda olacağız. Yaptığımız meslek gereği Türkiye’nin her yerini dolaşıyoruz. Bir esnafımızın başına herhangi bir iş gelse ben İbrahim Doğan olarak Türkiye’nin neresinde olursanız olun gelip, sorunuzu çözeceğimin taahhütünü veriyorum.”

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 18:10