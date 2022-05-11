İbrahim Gösterir’in kitapları okuyucuyla buluştu

FATİH AKBAŞ

Eğitimci İbrahim Gösterir’in yeni kitabı ‘Çorum Yöresi Deyimleri Sözlüğü' ile daha önce yayınladığı ‘Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü’nün genişletilmiş 5’inci baskısı okuyucularla buluştu.

İbrahim Gösterir gazetemizi ziyaret ederek kitapları hakkında bilgi verdi.

‘Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü’nün genişletilmiş 5’inci baskısı ile yeni kitabı ‘Çorum Yöresi Deyimleri Sözlüğü'nün Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yayınlandığını belirten Gösterir, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Her iki kitapta Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nden temin edilebilecek.