İbrahim Kalın’a öğrencilerden büyük ilgi

M.BURAK YALÇIN
Hitit Üniversitesi’nin konuğu olarak olarak Çorum’a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr. İbrahim Kalın, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirildi.
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Kalın, ‘Barbar, Modern, Medeni: Çağın Anlamı Üzerin Düşünmek’ konulu söyleşi gerçekleştirdi ve “Barbar-Modern-Medeni” adlı kitabı hakkında konuştu.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Kalın, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Kenan Yaşar, STK temsilcileri, akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.