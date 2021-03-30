İbrahim Yıldız’dan veda

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Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız gazetemize veda ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezimize misafir olan İbrahim Yıldız, emeklilik kararı aldığını duyurdu. 46 yıllık memuriyet hayatının 30 seneyi aşkın bölümünü Turizm Müdürlüğü’nde geride bıraktığını anlatan Yıldız, makamların gelip geçici olduğunu, önemli olanın gök kubbede hoş bir sada bırakmak olduğunu söyledi.

Turizm Müdürlüğü ve Devlet Tiyatro Salonu Müdürlüğü görevleri sırasında Çorum’da pek çok ilke imza atan Yıldız, “Görevimizi en iyi şekilde yerine getirme bilinciyle, Çorum turizminin gelişimi için hep birlikte çalıştık. Geride güzel çalışmalar bıraktığımıza inanıyor, herkesten haklarını helâl etmelerini diliyorum” dedi.

HAKİMİYET ailesi olarak, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık ve afiyetler diliyoruz.