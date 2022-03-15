İç Anadolu Bölgesi’ni Çorum temsil etti

Kadın girişimcileri teşvik etme hedefiyle yola çıkan Halkbank, düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde başarılı girişimcileri ödüllendirdi.

Yarışma kapsamında açılan "Düşün Dönüştür Sürdür" sergisinde İç Anadolu Bölgesi’ni Türkler Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Esmeray Dekli ve 7. sınıf öğrencisi Hiranur Gökboğa’nın ‘Hattuşaş Mikroklima Serası’ projesi temsil etti.

Hilton İstanbul Bomonti Oteli'nde yapılan programda kız çocuklarının fikirleri doğrultusunda çeşitli sanatçılar tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan eserlerin yer aldığı sıfır atık odaklı Düşün Dönüştür Sürdür Sergisi ve öncü kadınların yaşam öykülerini aktaran Cumhuriyete İlham Veren Kadınlar Sergisi yapıldı. Ayrıca kadın kooperatifleri, kurdukları stantlarda ürün ve hizmetlerini sergiledi.

Ödül töreninin ‘Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’ finalinde Türkiye'nin 7 bölgesinde seçilen 7 okulun kız çocuklarının tasarladığı fikirlerden oluşan "Düşün Dönüştür Sürdür" sergisinde İç Anadolu Bölgesi’ni Çorum Türkler Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Esmeray Dekli ve 7. sınıf öğrencisi Hiranur Gökboğa'nın tasarlayıp hazırlamış olduğu ‘Hattuşaş Mikroklima Serası’ projesi temsil etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın yakından takip ettiği proje katılımcıların beğenisini kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek Hiranur Gökboğa, Okul Müdürü Kemal Baltacıoğlu ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Esmeray Dekli'yi makamında ağırlayarak başarısından dolayı hediye verdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2022, 18:55