İç Anadolu'nun başarılı doktorları Çorum'da buluştu

FATİH BATTAR

İç Anadolu Bölgesi Organ Nakli ve Hemodiyaliz Sempozyumu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Medicana Ankara Sağlık Grubu'nun birlikte düzenlemiş olduğu İç Anadolu Bölgesi Organ Nakli ve Hemodiyaliz Sempozyumu Çorum Anitta Otel'de yapıldı.

Çorum, çevre iller ve ilçelerinden yoğun katılımın olduğu İç Anadolu Bölgesi Organ Nakli ve Hemodiyaliz Sempozyumu'na Ankara Medicana İnternational Hastanesi'nden Prof. Dr. Siren Sezer, Doç. Dr. Mehmet Emin Demir, Doç. Dr. Murat Balta, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu, Doç. Dr. İbrahim Doğan, Doç. Dr. Barış Eser, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi Perihan Eken, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Başkanı Ayten Karakoç, Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Gedikli ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Medicana Ankara Sağlık Grubu'nun birlikte düzenlemiş olduğumuz İç Anadolu Bölgesi Organ Nakli ve Hemodiyaliz Sempozyumu'nda Böbrek Nakli, Hemodiyaliz ve Diyaliz oturumları gerçekleştirildi.