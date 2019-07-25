İç Anadolu Rulman, Lukoil Madeni Yağları’nı tanıttı

FATİH BATTAR

Lukoil Madeni Yağları’nın Çorum-Tokat Distribütörlüğü’nü yapan İç Anadolu Rulman, Çorum’daki otomotiv servislerine ve yedek parçacılara yönelik tanıtım ve seminer etkinliği düzenledi.

Dalgıçlar Otel’de gerçekleştirilen yemekli tanıtım ve seminer programına İç Anadolu Rulman işletme sahipleri Fatih Tokat, Mustafa Kılıçarslan, Cihan Eser, otomotiv servis yetkilileri, yeden parça satıcıları katıldı.

Seminerde Lukoil Madeni Yağlar Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Saygılı, katılımcılara Lukoil madeni yağlar hakkında bilgi verdi.

26. yılını kutlayan Lukoil’in bu süre içerisinde sürekli büyüyerek Rusya'nın en büyük şirketi olurken dünyanın sayılı özel petrol şirketleri arasında yer aldığını belirten Saygılı; “Dünyanın petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 1’ini elinde bulundururken yine dünyanın petrol üretiminin yüzde 2’sini elinde bulundurmaktadır. 21 ülkede 5.300’den fazla akaryakıt istasyonuna sahiptir. Motor yağı kategorilerinde ise yıllık 1.308.000 madeni yağ üretip satıyor. Küresel piyasalarda Lukoil Madeni Yağları 5 kıta da 100’den fazla ülkede satılmaktadır. Ürün portföyü geliştirmede her yıl yeni ürünler üretiliyor. Katık ürünleri ise Afton, Orinite, Basf gibi şirketlerden alıyor. Türkiye’de ki üretim tesislerimiz Aliağa’da. Burada ilk dolum yağlarını üretiyoruz ve Türkiye içerisinde pazarlıyoruz. Türkiye’de 5 bölge müdürlüğümüz ve 23 distirübütörlüğümüz var. Şu an 105 bölge satış temsilciliklerimizle Türkiye'nin yüzde 7 pazar payına sahibiz” dedi.

Seminerde ayrıca sürpriz hediyeler de oldu. Seminer sırasında Mert Saygılı’nın sorduğu sorulara doğru cevap veren katılımcılara Lukoil’in çeşitli hediyelerinden verildi.

Seminer akşam yemeği ile sona erdi.