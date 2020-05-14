İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Çay Üreticileri/Müstahsillerinin Seyahat Belgesi” konulu bir genelge gönderdi.

Genelge ile şehir giriş/çıkış kısıtlaması uygulanan Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak ilimiz ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan illerimizde ikamet eden ve ÇAYKUR’a kayıtlı bulunan çay üreticisi olan vatandaşlar, başlayacak olan 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasatı için 19.05.2020 SALI GÜNÜ SAAT 24.00’DAN İTİBAREN çay bahçelerinin bulundukları illere Seyahat İzin Belgesi almak şartı ile seyahat edebilecek.

Çay üreticisi; çay hasatı için “Seyahat İzin Belgesi” başvuuları, elektronik ortamda E-Devlet İçişleri Bakanlığı E-BAŞVURU sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden 14 Mayıs Perşembe günü SAAT 09.00’DAN itibaren başlayacak. Seyahat İzin Belgesi almak için sadece ÇAYKUR’a kayıtlı çay üreticileri başvuruda bulunabilecek. Çay üreticileri/müstahsillerinin zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklar ile ilgili de Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET İÇİŞLERİ BAKANLIĞI E-BAŞVURU VE ALO 199 VEFA DESTEK SİSTEMİ ÜZERİNDE YAPILABİLECEK

E-Devlet İçişleri Bakanlığı E-BAŞVURU sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden yapılacak başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusu, kendisinin ÇAYKUR’a kayıtlı çay üreticisi olup olmadığı ve beraberindekilerin zorunlu refakatinde olan kişiler arasında olup olmadığı sorgusu, sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak. Covit-19 sorgusunda problem olmayan ve gerekli şartları taşıyanlar için Seyahat İzin Belgesi ayrıca bir onay sürecine tabi olmaksızın sistem üzerinden doğrudan düzenlenecek.

Çay üreticisi/müstahsilleri başvuru esnasında çay hasatı için gittikleri illerde 14 gün boyunca ikametleri, çay bahçesi ile çay teslim alanı dışında bulunmayacaklarına; işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske takacaklarına ilişkin ve benzer hususlara dair taahhütte bulunacak. Seyahat İzin Belgesi talebinde bulunanlar bu şartları kabul etmiş sayılacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ TEK YÖN GEÇERLİ OLACAK

Talepleri uygun görülenlere tek yön geçerli olacak Seyahat İzin Belgesi düzenlenecek. Seyahat İzin Belgesi düzenlenenler 30 gün boyunca gittikleri illerde kalmaları esas olacak. Çay müstahsillerinin ulaşımını sağlayacaklar 72 saat içinde geri dönebilecek.

İZİN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

İzin başvuruları kabul edilenlerin herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın kısa mesaj servisi (SMS) ile bilgilendirme yapılacak. Onaylanan Seyahat İzin Belgeleri yapılacak denetimlerde gerekli kontrollerin sağlanabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlaması amacıyla eş zamanlı olarak gidecekleri illerin valiliklerine ve genel kolluk birimlerinin veri tabanlarına da iletilecek.

Seyahat İzin Belgesi düzenlenen çay üreticiler, 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’dan itibaren çay hasatı yapacağı İle seyahat edebilecek.