İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4/B Sözleşmeli Personel alımına ilişkin giriş sınavı düzenleyecek. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde toplam 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığın https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecek. Başvurular 29 Kasım 2021 tarihinde başlayıp, 3 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
15 adet M Plaka kiraya verilecek
15 adet M Plaka kiraya verilecek
  1. GÜNCEL