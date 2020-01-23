İçme suyuna %10 indirim

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, su fiyatlarında % 10 indirim kararı aldıklarını söyledi.

Kış aylarıyla birlikte vatandaşın kış aylarında hem ısınma hem de diğer gider kalemlerinin arttığını, vatandaşın cebini rahatlatmak için katkı sunmak istediklerini belirten Başkan Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak her zaman hemşerilerimizin yanındayız. Kış aylarında harcama kalemleri artıyor. Biz de karınca kararınca böyle bir indirim kararı aldık. Amacımız Hakk'ın rızası, halkımızın duasıdır. Şubat ayından itibaren başlayacak olan indirim Ramazan ayı sonrasında 1 Haziran'a kadar devam edecek." dedi.

Suya indirim konusunun gündemlerinde olduğunu, konuyu AK Parti, CHP ve MHP Belediye Meclis Grup Başkanlarıyla paylaştığını belirten Başkan Aşgın, 27 Ocak Pazartesi günü Belediye Meclisini olağanüstü toplayacaklarını ve suya indirim kararını tüm meclis üyelerinin katılımıyla oy birliğiyle alacaklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öte yandan gaziler, şehit yakınları, dul ve yetimlerin içme suyundan % 50 oranında indirimden faydalanmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 12:47