İçmesuyu arıtma tesisi kapasitesi artırılacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Çorum’da gerçekleştirdiği çalışmalar, devam eden ve planlanan projeleriyle ilgili istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım ve ilçe belediye başkanları katıldı.

KOHİSAR İSALE HATTI İLE 2055’E KADAR SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Toplantıda sunum yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yapılan çalışmaları değerlendirdi. Başkan Aşgın en önemli çalışmalardan birisi olan Alaca Koçhisar isale hattı ile şehrimizin 2055’e kadar su sorunu çözüldüğüne dikkat çekti.

Başkan Aşgın “Geçen yıl bu zamanlar şehrimizin en önemli problemi içme suyu sorunuydu. İçme suyumuz hiç kalmadı dediğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde Bakanlığımız ve DSİ'nin olağanüstü çalışma ve gayretleriyle Alaca Koçhisar'dan 53 kilometreden rekor denebilecek bir sürede su sorununun çözülmüş olması, hem de 2055’e kadar çözülmüş olması gerçekten büyük bir teşekkürü hak ediyor ve emeği geçen DSİ’nin bütün yetkililer de ben kalbi şükranlarımı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizde Çorum Belediyesi olarak bütün mesai arkadaşlarımızla beraber her türlü desteği açıkçası verdik. Rabbimize hamdolsun ki 2055’e kadar hiçbir sorunumuzun olmadığı ifade edildi. Bu bağlamda şehrimiz adına emeği geçen herkese kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

BAŞKAN AŞGIN’DAN AKCA’YA TEŞEKKÜR

Çorum’a verdiği desteklerden dolayı DSİ Genel Müdürü Prof.Dr. Lütfi Akca’ya teşekkür eden Aşgın “Özellikle hemşehrimiz Prof.Dr. Lütfi Akca’nın müsteşarlığı döneminden bu yana şehrimize çok büyük katkıları ve destekleri var. Verdiği desteklerle çok modern, çok üst düzeyde bir katı atık bertaraf tesisini hizmete sunduk. Şu anda oradan yıllık 14 milyon 500 kw saat elektrik üretiyoruz. Bu anlamda emeği geçenlere kalbi şükranlarımı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

İÇMESUYU ARITMA TESİSİ KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Çorum’a yapılacak olan içmesuyu arıtma tesisinin Kasım ayında ihale edileceği açıklandı. Tesisle ilgili projenin hazır olduğunu belirten Aşgın “Koçhisar'dan hamdolsun suyumuz geldi ama arıtma ve içme suyu arıtma tesisimizin mevcut kapasitesi 60 bin metreküp. Bu kapasitenin iki katına çıkması gerekiyor ve projemiz her şeyimiz hazır. Kasım ayında yapılacak olan bu ihaleden dolayı da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

ENTEGRE BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ TALEBİ

Başkan Aşgın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden bazı taleplerde de bulundu. Aşgın, Entegre Biyolojik Arıtma Tesisi’nin Çorum’a yapılması konusunda DSİ’den destek istedi. Azot fosfor giderimli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi projesinin Çorum Belediyesi tarafından hazırlandığını belirten Aşgın, “Şehrimiz için elzem hale gelen tesisin DSİ marifetiyle yapılmasını talep ediyoruz” dedi. Başkan Aşgın ayrıca Koçhisar İsale Hattı üzerinden yapılması planlanan HES tesisi proje ve inşaat ihalesiyle ilgili de destek istedi.