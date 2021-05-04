İcradan satılık 11 katlı otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 11 katlı otel icradan satışa çıkarıldı. Kahramanmaraş İl, Dulkadiroğlu İlçesindeki COLESİUM (Eski adıyla ALTUNTÜRK) otel Tapuda kayıtlı Muhtesatı/Teferruat/Eklentileri ile birlikte satılarak paraya çevrilecek.

Kıymeti açılan Kıymet takdirine itiraz davası sonunda kesinleşen karar üzerine Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi 2020/199 Esas 2021/206 Karar sayılı ilamı doğrultusunda verilen değer üzerinden satılacaktır.

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