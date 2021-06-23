İcradan satılık 160 odalı otel

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Antalya ili Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesinde bulunan 160 odalı otelin Antalya Gayrimenkul İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışı yapılacak.

Artırmaya iştirak edeceklerin, ilanda belirtilen ve tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.

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