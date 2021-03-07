İcradan satılık 2011 model Peugeot 3008

İskilip İcra Dairesi tarafından 2011 model Peugeot 3008 satışa çıkarıldı.
130 bin lira değerindeki araç 13 Nisan'da Hacıpiri Mahallesi Kızlandık Yokuşu Hayvanpazarı Arkası İskilip/ÇORUM adresinde satışa sunulacaktır.
İskilip İcra Dairesi tarafından 2011 model Peugeot 3008 satışa çıkarıldı.
İskilip İcra Dairesi tarafından 2011 model Peugeot 3008 satışa çıkarıldı.
130 bin lira değerindeki araç 13 Nisan'da Hacıpiri Mahallesi Kızlandık Yokuşu Hayvanpazarı Arkası İskilip/ÇORUM adresinde satışa sunulacaktır.