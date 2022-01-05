İcradan satılık Chevrolet

Denizli Çivril'de 2011 model Chevrolet icradan satılıktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çivril İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Denizli Çivril'de 2011 model Chevrolet marka araç icradan satılığı çıkarıldı. Muhammen bedeli 130 bin lira olan aracın ihalesi 7 Şubat tarihinde saat 10.30'da Çayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Adnan Bulut Otoparkı Numara 102 Çivril/Denizli adresinde gerçekleşecek.

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Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022, 10:51