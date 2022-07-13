İcradan satılık Porsche

Şanlıurfa 1.İcra Dairesi tarafından 2012 model Porsche Panamera icradan satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre muhammen bedeli 1 milyon 200 bin lira değerindeki aracın satış ihalesi 11 Ağustos'ta Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 204 İl Göç İdaresi Karşısı Glutensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

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Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022, 18:56