İcradan satılık tarla

Yenişehir İcra Dairesi tarafından Yenişehir Çelebi'de 10373 m2 tarla icradan satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bursa’ya bağlı Yenişehir ilçesi, Çelebi Mahallesinde bulunan 10.373,46 m2 hisseli tarla vasıflı olarak kayıtlı olan taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli 155 bin 602 TL olan tarlanın ihalesi 27 Temmuz günü saat 14.00’de Yenişehir Adliyesi İcra Dairesi’nde gerçekleşecek.

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