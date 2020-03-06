İdlib gazisine geçmiş olsun ziyareti

FATİH BATTAR

Suriye'nin İdlib bölgesinde, Esed rejiminin hava saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Salih Doğuhan Arslan hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, kahraman askeri taburcu olmasının ardından evinde ziyaret etti. Gazi Arslan’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Sobacı, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, çiçek takdim etti.

Ziyarette ayrıca Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzman doktorları ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekibi de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2020, 17:09