İdlib için toplandılar

Geçtiğimiz günlerde Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle, yaşadıkları yerleri terk ederek, Türkiye sınırında insani yaşam koşullarından uzak bir şekilde yaşamak zorunda kalan insanlar için Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında başlatılan yardım kampanyası başlatılmasının ardından bugün de Vali Mustafa Çiftçi, STK’lar, odalar ve borsaların katılımı ile Suriye’nin İdlib şehri için başlatılan “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” adlı insani yardım kampanyasına destek toplantısı düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, kurum müdürleri ve STK temsilciler katıldı.

Toplantıda, Suriyeli mülteciler için başta barınma, ısınma ve giyim ihtiyaçları olmak üzere gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen yardım kampanyasında son durum ile ilgili veriler ele alındı.