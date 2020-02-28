İdlib şehitlerinin memleketleri belli oldu

FATİH BATTAR
Suriye’nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda 33 askerimiz şehit düşerken 32’si de yaralandı.
Hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Mehmetçiğimizden 27’sinin kimlik bilgileri belirlendi. 6 şehidimizin kimlik bilgileri ise yapılacak DNA testinden sonra belirlenecek.
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
Edinilen bilgilere şehitlerimizin isimleri ve memleketleri şöyle:
Ali Taşöz (Kayseri)
Halil İbrahim Akkaya (Gaziantep)
Cuma Bağatur (Batman)
Güven Kurtulmuş (Bitlis)
Turgut Burkay Korkmaz (Antalya)
Ahmet Alparslan (İzmir)
Emre Baysal (Manisa)
Recep Bekir (Hatay)
Ahmet Saygılı (Kahramanmaraş)
İbrahim Tüzel (Mersin)
Selman Cankara (Adana)
Süleyman Şahin (Afyonkarahisar)
Tolga Can Yılmaz (Muğla)
Adem Akın (Tokat)
Ali Turgut (Uşak)
Bayram Olgun (Konya)
Tayfun Pekel (İstanbul)
Akif Akçadağ (Kahramanmaraş)
Emin Yıldırım (Hatay)
Mehmet Orhan (Adıyaman)
Mehmet Muhammet Akay (Mersin)
Birhan Er (Tekirdağ)
Osman Ak (Mersin)
Mustafa Bayrakdar (Hatay)
Batuhan Tank (Osmaniye)
Mehmet Öğütcü (Bingöl)
Nihat Kara (Kırklareli)Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 15:29