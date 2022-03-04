İDP heyeti Ankara’daki hemşehrilerimizi ziyaret etti

EROL TAŞKAN

Çorum İnsani Değerler Platformu Üyesi STK temsilcileri Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız ve Enerji Bakanlığı Daire Başkanı hemşehrimiz Ahmet Yabacıoğlu’nu ziyaret etti.

İlk olarak Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’yi ziyaret eden heyet, burada Bakan Yardımcı ile Çorum ve Sungurlu özelinde ettikleri sohbette, özellikle gençlerin problemlerinin çözümüne yönelik projeler üzerinde görüş alışverişi yaptılar.

Daha sonra ziyaret turuna Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, Diyanet Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız ve Enerji Bakanlığı Daire Başkanı hemşehrimiz Ahmet Yabacıoğlu’na yaptıkları ziyaretle devam eden heyet, hemşehrilerimize görevlerinde başarı ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarete Yedi Hilal Derneği Çorum Temsilcisi ve Çorum İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Adem Arslan, Memur Sen Konfederasyonu Çorum İl Temsilcisi Tekin Çınar, İmam Hatipliler Derneği (ÇORİMDER) İl Başkanı Ayhan Boyraz, ATIF-DER Başkanı Mustafa Lek, Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı İsmail Şanal, Ensar Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Abdurrahman Çırak, Evrensel Hafızlar Derneği Çorum Şube Başkanı Bekir Çağlayan Genç Memur-Sen İl Başkanı İlhan Ünal, Çorum Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yüksel ile Öz Sağlık – İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan katıldı.