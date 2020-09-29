İDP’den Belediye’ye Arif Ersoy teşekkürü

Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP), yeni açılan yola Prof. Dr. Arif Ersoy’un isminin verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

İDP tarafından yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Arif Ersoy’un hayatı, imar ve irfana adanmış bir ömürdür. Çorum’a uzun yıllar belediye başkanı olarak hizmet veren ve yakın zamanda hayatını kaybeden ilim adamı, dava insanı Prof. Dr. Arif Ersoy’un adının yeni açılan caddeye verilmesi teklifi Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında görüşülerek, oy birliği ile kabul edilmesi bizleri son derece memnun etmiştir.” denildi.

Arif Ersoy’un bilim adamı olarak insanlığa kattığı değerlerin yanı sıra Belediye Başkanı olarak da Çorum’a önemli hizmetler kazandırdığını belirtilen açıklamada, Arif Ersoy’un isminin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

İmkânsızlıklar içerisinde belediyecilik açısından pek çok başarıya imza atan Arif Ersoy’un, Çorum açısından birlikteliğin temellerini atan isim olarak da isminin minnet ve şükranla yâd edileceği ifade edilen açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi: “Değerli hocamızın Çorum’a bıraktığı en önemli miraslardan bir tanesi de Çorum’a kazandırdığı birliktelik ruhudur.

KENDİSİNİ DAVASINA ADAMIŞ BİR DEVLET ADAMIYDI

Ersoy kendisini davasına adamış bir devlet adamıdır. Bilim adamı, siyaset ve devlet adamı Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız İslam’a ve insanlığa büyük hizmetler yapmıştır. Merhum Necmettin Erbakan’ın sağ kolu ve çalışma arkadaşlarından birisi ve adil düzenin mimarları arasında bulunan bir şahsiyetti. dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile göz dolduran birisiydi.

İSMİNİN NESİLLERE TAŞINACAK OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Böyle bir dava adamının örnekliği ve isminin gelecek nesillere aktarılması için alınan bu karar son derece yerindedir. Uzun vadede şehrin kültürel dokusuna yakışacak bir kültür merkezinde de Arif Ersoy ismini görmekten mutlu olacağımızı ifade eder, gösterdikleri vefa ve hassasiyetten dolayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere kabul oyu veren tüm meclis üyelerine teşekkür ederiz.

İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN ÇORUM’A ÇOK ŞEY KAZANDIRDI

Belediye Başkanlığı döneminde Çorum’a kazandırdığı değerler nedeniyle isminin yaşatılmasını hak etmiştir. İmkansızlığa rağmen imar ve altyapı sıkıntılarını üzerine gitmiş, şehirde birçok değişiklikler yapmıştır. Şehrin en büyük sıkıntılarından olan su meselesini maddi sıkıntılara rağmen çözmüştür. Halk günlerinde halk ile aracısız birebir görüşerek bir ilke imza atmıştır. Çorum’a mahalle çeşmeleri, cenaze yıkama ve ağaç sökme araçları gibi ekipmanlar kazandırmıştır ve farklı bir vizyonla belediye başkanlığı yapmıştır.

EN ÖNEMLİ MİRASI BİRLİKTELİK TEMELLERİDİR

Değerli hocamızın başkan adayı olarak Çorum’da siyaset sahnesine inmesiyle birlikte, Çorum’un birlikteliğine değerli kazanımlar katmıştır. Her daim minnet ve dua ile yâd edeceğimiz değerli başkanımız ismi gönlümüzde ebediyen yaşarken, kıymetli hocamızın isminin şehrin hafızasında da yaşatılıyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.”