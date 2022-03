İDP’den ‘Kan ver, can ver’ kampanyasına destek

EROL TAŞKAN

Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP) üyesi STK’lar Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü nedeniyle Kızılay tarafından düzenlenen “Kan ver, can ver” kampanyasına kan bağışı yaparak destek verdi.

64 STK temsilcisinin kan bağışında bulunduğu kampanyaya kan vermekle kalmayan İDP yönetici ve üyeleri, toplumsal farkındalığının artırılması yönünde de çağrıda bulunarak, toplumun tüm kesimlerinin kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

İDP Sözcüsü Adem Aslan, her zaman gerekli olan kan bağışlarının, özel günler aracılığı ile düzenlenmiş kampanyalarla toplumun tüm kesimlerinde daha çok yaygınlık kazandığına dikkat çekerek, “Hiçbir fırsatı kaçırmadan, kan bağışı konusunu toplumsal bir harekete büründürmek için her zaman tetikte olmalı ve bu konunun önemini hayatımızın her alanına nakşetmeliyiz. Bu anlamda İDP üyesi STK temsilcilerimizle birlikte Kızılayımızın başlattığı kampanyaya katılım sağlayıp destek verdik. Bu hassasiyetlerin devamlılık arzetmesiyle, yaptığımız kan bağışlarıyla birilerine can kattığımızı unutmamalıyız.” dedi.