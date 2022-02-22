İDP’den “sağduyu” teşekkürü

EROL TAŞKAN

İnsani Değerler Platformu Dönem Sözcüsü Adem Aslan, geçtiğimiz Pazar günü Çorum’da düzenlenmesi planlanan Murat Övüç konserinin iptaliyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan açıklamalar ve ortaya konan tepkiler üzerine Murat Övüç isimli kişinin sahne alacağı programın iptali, ahlaki değerlerimiz açısından sağduyulu bir karar olmuştur.” dedi.

Toplumsal değerlere sahip çıkan tüm STK temsilcilerine ve programın iptali ile ilgili adım atanlara teşekkür eden Adem Aslan, İDP olarak her zaman toplum yararına yapılan tüm çalışmaların yanında gururla yer alacaklarını, toplumsal değerlerin hiçe sayıldığı her konuda da üzerlerine düşeni yapmaktan geri durmayacaklarını kaydetti.

İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Adem Aslan, yaptığı açıklamada şunları söyledi, “İnsani Değerler Platformu ve Milli İrade Platformu’na bağlı STK’larımız tarafından Çorum’da Kadınlar Matinesi adıyla düzenlenmesi planlanan eğlencenin iptali ile ilgili tavrımızı kamuoyuyla paylaştık. Yapılan açıklamalar ve ortaya konan tepkiler üzerine Murat Övüç isimli kişinin sahne alacağı programın iptali, ahlaki değerlerimiz açısından sağduyulu bir karar olmuştur.

Bizler ne eğlenceye karşıyız ne de insanların özel hayatıyla ilgiliyiz. Ancak topluma aşılanmaya çalışılan cinsiyetsizlik dayatmasının, eğlence formu adı altında toplumu zehirlemesine karşı bir duruş sergiledik.

Toplumun hassasiyetlerinin değerler silsilesi içerisinde korunup kollanmasıyla ilgili üzerimize aldığımız tüm sorumlulukları, yine toplumumuzun huzur ve refahı için her zaman ortaya koymaya devam edeceğiz.

Toplum namına yapılan her türlü iyi işin ve çalışmanın yanında gururla yer alacağımız gibi değerlerimizin korunması için de üzerimize düşen sorumluluktan kaçınmayacağız.

Eğlence kılıfı adı altında hiçbir örneklik vasfı olmadığı gibi, sanatçı ve müzisyen tanımından uzak, sadece giydiği kadın elbiseleri, insanlara ettiği hakaret dolu paylaşımlarıyla ve marifetmiş gibi sunulan ahlaka mugayir tavırlarıyla gündemde tutulmaya çalışılan Murat Övüç’ün programının iptalinde sağduyulu davranan herkese teşekkür ediyoruz.

İnsani Değerler Platformu olarak, güzel şehrimizin güzel insanlarının değerlerine, gelenek ve göreneklerine ters hangi görüş, düşünüş ve hareket olursa olsun bizim nazarımızda yok hükmündedir. Platformumuzun tepkisi ile taraflar konuyu bir kez daha değerlendirmiş ve programın iptaline karar vermiştir. Bu durum, toplum adına, değerlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz istikametinde doğru bir karar olarak tarihe geçmiştir. Bu anlamda emeği geçen başta platform üyesi derneklerimiz, idaremiz, basınımız ve anlayışla karşılayan organizatör ile mekân sahiplerine teşekkür ediyoruz. “