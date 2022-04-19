İdris Şahin, Çorum'a geliyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin bugün Çorum’a geliyor. Şahin, Çorum'da bir dizi temaslarda bulunacak.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin bugün Çorum’a gelecek.

Programına Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) ziyareti ile başlayacak olan İdris Şahin ziyaret sonrasında bir dizi temaslarda bulunmak için şehir merkezine geçecek.

Deva Partisi Çorum İl Teşkilatının düzenlemiş olduğu iftar programı için Hanoğlu konağına geçecek olan Şahin iftar öncesinde basın açıklaması yapacak. Şahin, iftar sonrasında ise şehir merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. (Haber Merkezi)