İftar yemekleri Ülkü Ocakları’ndan

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeklerini evlerine kadar götürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulmadığı Çorum’da iftar yemekleri, Ülkü Ocakları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Mahallelerde maddi durumu iyi olmayanları önceden tespit eden Ülkü Ocakları, ihtiyaç sahiplerine yemekleri ulaştırıp onların yüzlerini güldürüyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, “Ülkemizde ve dünyada etkili olan korona virüs salgını sebebiyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yıllardır ocağımızın önünde tertip ettiğimiz “çadır iftarları” programına bu Ramazan’da da ara vermek zorunda kaldık. Ancak bu yıl da hayırsever gönüldaşlarımızın desteği ve Teşkilatlarımızın özverili çalışmasıyla çorbası kaynamayan hemşehrimiz kalmasın dileğiyle, tespit edebildiğimiz ailelerin iftar yemeğini hergün düzenli olarak evlerine ulaştırıyoruz.” dedi.

Ailelere ulaştırılan yardımlar konusunda kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Tosik, “Bu vesileyle gerek iftar gerekse yardım kolisi bağışlayan, bizlere destek olan, “Kardeşi açken tok yatan bizden değildir” hadis-i şerifi mucibince ihtiyaç sahibi kardeşine sahip çıkan hayırsever dostlarımız başta olmak üzere bütün Türk ve İslam alemi için Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 17:35