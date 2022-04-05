İftarda öğrencilerle buluştular

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Velipaşa Hanı’ndaki iftar programına çok sayıda öğrenci katıldı.

ÜniAK işbirliği ile düzenlenen programda Hitit Üniversitesi’nde öğrenim gören 150 misafir öğrenciyle iftar programında bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan aynının paylaşma ayı olduğunu belirterek, “Bizim dinimiz paylaşmayı emrediyor, güzel olanı emrediyor, bir lokmayı dahi paylaşmamızı emrediyor. Biz bu lokmamızı gençlerle paylaştığımızda onlarla bir araya geldiğimizde daha da mutlu oluyoruz.” dedi.

Rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluşun ayı olan Ramazan ayında gençlerle bir araya gelmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da yaptığı konuşmada, “Gençlerle her daim iç içeyiz. Onların görüşlerine çok önem veriyoruz. Çünkü bizim yarınlarımız sizlersiniz”şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2022, 18:26