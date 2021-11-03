İhalesi yapıldı, 2022'de bitecek

YÜKSEL BASAR

2017 yılında Çorum Belediyesi tarafından ihale edilen ve temeli atılıp yapımına başlanan dört bin seyirci kapasiteli spor salonu 25 bin metre kapalı alana yapılıyor.

İlk ihale bedei 25 milyon 261 bin lira olarak açıklanan Spor Salonu inşaatın % 70 tamamlandıktan sonra yüklenici firmada yaşanan sorunlar nedeni ile yarım kalmıştı.

Yeni Stadyun ile birlikte Spor Salonu daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı devri yapılmıştı. Yarım kalan salonun tamamlanması için Bakanlık tarafından yürütülen ihale süreci tamamlandı ve geçtiğimiz hafta için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından ihale edildi.

İhalenin yaklaşık bir ay içinde sonuçlanmasının ardından kazanan firmanın çalışmaya başlaması ve bir yıl içinde de salonun hizmete açılması bekleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yeni spor salonu, yapımı devam eden Yüzme Havuzları ve futbol sahalarının da hizmete açılması ile Çorum’un spor alanında bir level yukarı çıkacağını ve bunu da fazlası ile hakettiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021, 19:36