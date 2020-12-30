İHH, 104 aileye yardım eli uzattı

RECEP MEBET

İHH İnsani Yardım Vakfı, iki günde Çorum’daki 104 aileye yardım eli uzattı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinden bahseden Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, 2010 adet gıda kolisinin dağıtıldığı çalışmalardan 550 kişinin faydalandığını açıkladı.

Pandemi kuralları dikkate alınarak düzenlenen faaliyetlerde İHH gönüllülerinin de görev aldığını anlatan Selim Özkabakçı, mağdur ailelere yönelik yardımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirdikleri yardım dağıtıları sırasında yetimler başta olmak üzere mağdur aileleri evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Özkabakçı, çocuklara hediyeler, ailelerine yardım kolisi ve alışveriş kartları teslim ettiklerini kaydetti.

‘TÜM BİRİMLERİMİZLE SAHADAYIZ’

İHH Acil Yardım Ekibi, Yetim Birimi ve Kadın Kolları üyelerinin de destek verdiği dağıtımlarda yirmi kişilik bir grubun koordineli olarak çalıştığını dile getiren Özkabakçı, insani yardım faaliyetlerine gönül veren herkese teşekkür etti.

“Çorum İHH olarak kısıtlamanın ve pandeminin devam ettiği sürece sizlerin desteğini yaşlı, yetim, engelli, kronik hasta ve işinden ayrılarak mağdur olmuş, ailelere ulaştırmaya devam edecek” diyen Özkabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde, AFAD ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İHH olarak, bu dönemde en çok zarar gören aile kurumunu ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz.

İHH HAKKINDA

İHH İnsani Yardım Vakfımız; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışıyor.

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede Türkiye'nin 81 ili dahil olmak üzere, 5 kıtada ve 123 ülkeye yayılmış ve Türkiye'den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

Siz de ayni ve nakdi bağışlarınızla İHH’nın yardım faaliyetlerine katkı sağlayabilirsiniz. Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi (IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01)'ndeki bağış hesabımıza bağışlarınızı ulaştırabilir, Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak numara 12'deki irtibat ofisimizden veya 0364 224 2620 - 0538 877 7655 numaralı iletişim hatlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.”