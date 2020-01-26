İHH 23 ildeki ekiplerini Elazığ'a sevk etti

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İHH Arama Kurtarma, toplam 244 kişiden oluşan ve 23 ilden yola çıkan ekiplerini AFAD koordinasyonundaki çalışmalara dahil olmak üzere Elazığ ve Malatya'ya sevk etti. Ekipler aynı zamanda yardım malzemelerini de depremzedelere ulaştırdı.

İHH ekipleri Elazığ’a ve Malatya’ya ulaştı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybetti.

İHH İnsani Yardım Vakfı genel merkezinde, deprem bölgesine yönelik arama kurtarma ve yardım çalışmalarını yönetmek için kriz masası oluşturuldu. Çevre illerdeki İHH Arama Kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı, İstanbul ve diğer illerdeki ekipler ise Elazığ'a ve Malatya’ya ulaştı. Genç İHH ve İHH Kadın Kolları da bölgelerdeki kadın ve çocuklara psikososyal destek vermek üzere ekiplerimize dahil oldu. Tüm İHH ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katıldı, acil yardım malzemelerinin depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaşmasını koordine ediyor.

“İHH kriz bitene kadar seferber”

İHH Arama Kurtarma Birimi’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, haberi alır almaz kriz masası oluşturduklarını ve Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Bingöl, Hatay, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Bayburt, Çorum ile diğer illerden İHH Arama Kurtarma ekiplerinin bölgeye hareket ettiğini ifade etti. Işık, “Lojistik depolarımızdan ilk etapta 200 çadır, içerisinde gıda, bebek bezi, bebek maması, çadır ve battaniye bulunan 4 TIR acil yardım ve depremzedelere sıcak yemek çıkarmak üzere 2 adet gezici aşevimizi Elazığ’a ve Malatya’ya doğru yola çıkardık. Gezici aşevlerimiz günlük 20 bin kişiye hizmet verecek. Çevre iller de acil yardım malzemeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Hali hazırda tüm ekiplerimiz Elazığ ve Malatya için kriz bitene kadar seferber olmuş durumda” dedi. AFAD koordinasyonunda bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılacaklarını hatırlatan Işık, deprem bölgesinde acil ve öncelikli olarak çadır, battaniye, soba ve yakacak ihtiyacı bulunduğunu belirtti.