İHH 54 ülkede kurban kesecek

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, bu yıl Türkiye ile birlikte 54 ülkede kurban sevinci yaşatacaklarını ifade ederek, hayırseverlerin kurban vekaletleri ile yüz binlerce ihtiyaç sahibini sevindirebileceğini söyledi.

“Kurban'ın rahmeti tüm dünyaya yayılsın diye Çorum’da hazırlıklarımıza başladık.” diyen Özkabakçı, bir hisse kurban bedelinin 900 TL olduğunu belirtti.

Kurbanlarını vekâlet yoluyla İHH’ya göndermek isteyen hayırseverlerin, hangi yolları izleyebileceklerini açıklayan Özkabakçı, “Çorum İHH ofisimize gelerek, (Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak Numara 12, Çorum), Saat Kulesi yanında, Hürriyet Parkı önünde açtığımız İHH Kurban standımıza uğrayarak nakit ya da kredi kartı ile ödeme yaparak. (Standımız Arefe günü geç saatlere kadar açık kalacaktır), telefonla vakfımızı arayarak 0364 224 26 20 – 0538 877 76 55, bankadan (Vakıf Katılım Çorum Şubesi Çorum İHH Hesap No: 190019 / IBAN TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 (açıklama bölümüne ‘kurban’ ibaresi eklenecek).

Kurban bağışlarınızı bayramın ikinci günü saat 24.00’e kadar telefonla bizlere ulaştırabilirsiniz. Kurban hisse bağışınızı bayramın ikinci günü saat 24.00’e kadar kabul etmeye devam edeceğiz. Kurban deri bağışları için de aynı numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.” dedi.

2019’DA 2 MİLYON 57 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞILDI

İHH’nın 2019 yılı Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin desteğiyle 93 ülkede 2 milyon 57 bin ihtiyaç sahibine 51 bin 447 kurban hissesi ulaştırdığını belirten Özkabakçı, “Kurban hisseleri bağışçıların talebi doğrultusunda, vakfımız tarafından kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır. Kurbanlıklar İHH görevlilerince çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kurban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır. Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra vakfımız, kurban sahiplerine kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunur.” dedi.

Bu yıl koronavirüs dolayısı ile kurban çalışmalarının çoğunun partner kuruluşlar aracılığı ile yürütüleceğini belirten Özkabakçı, çalışma şekillerini şöyle açıkladı: “Faaliyetlerini İstanbul'daki merkezden yürüten İHH, yardım çalışmalarını yerel kuruluşlar üzerinden gerçekleştiriyor. Partner kuruluşlarımız Kurban öncesinde bilgilendirilerek gerekli hazırlıklar başlatılıyor. Ülkeler hakkındaki raporlar ve kritik bilgiler yolculuklar öncesi vakıf merkezinde yapılan toplantılar ile görev yapacak ekiplere aktarılıyor. Çalışma bölgelerindeki görev süresi boyunca yürütülen faaliyetler bizzat İHH ekipleri tarafından yönetiliyor. Gidilen ülkelerdeki çalışmalarını tamamlayan ve Türkiye’ye dönen İHH ekipleriyle yapılan toplantılarda, bölgede yaşanan deneyimler, gözlemler ve problemler aktarılıyor; ihtiyaçlar bildiriliyor. Raporlanan bu bilgiler İHH’nın ülke masalarınca değerlendirilip projelendiriliyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

İHH’nın çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projeleri devam etmektedir. Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dağıtım programında ilk sırada mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar, medreseler ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır.

Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına ve usulüne uygun bir şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir diğer kısımlarını doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum olmasıdır.

ORTALAMA FİYATLA HER BÖLGEYE ULAŞILIYOR

Kurban fiyatları, tahmin edilebileceği gibi dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Kimi bölgelerde Türkiye’deki fiyattan daha düşük, kimilerinde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan kurban bağışlarının artacağı, buna karşın fiyatların yüksek olduğu yerlere yapılan kurban bağışlarının azalacağı tahmin edildiğinden İHH, stratejik olarak bütün bölgelerden kurban fiyatlarını alıp ortalama bir fiyat belirlemektedir. Tek fiyat uygulamak, fiyatların düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları engelleyeceği gibi her bölgeye ihtiyaç oranında kurban eti götürebilmeye de olanak sağlamaktadır. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu halde kurban fiyatları yüksek olduğu için bağış alamayacak veya çok az bağış alacak birçok bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranında kurban gönderilebilmektedir.

VEKALET

Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini İHH İnsani Yardım Vakfı’na ulaştırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekâlette de asıl olan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere İHH’ya başvuran hayırsever, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır.

Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisini İHH İnsani Yardım Vakfı’nca cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar vasıtasıyla öğrenebilmektedirler. Bölgelerde kurban kesimleri tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler tarafından İHH vakıf merkezine kurban kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde bilgi ulaştırılmaktadır. Bu bilgilendirmenin ardından kurbanını kestiren kişilere kurbanlarının kesildiğine dair kısa cep mesajları gönderilmektedir.

HANGİ ÜLKELERE ULAŞILACAK?

Orta Asya ve Kafkasya: Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Gürcistan (Gürcistan ve Acara),

Balkanlar: Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova)

Afrika: Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Eswatini, Mozambik, Liberya, Cibuti

Ortadoğu: Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak, Lübnan, Suriye

Asya: Bangladeş, Pakistan (Pakistan ve Doğu Türkistan), Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Myanmar (Arakan)