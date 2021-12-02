İHH Arama Kurtarma ekibine teşekkür belgesi

Kastamonu’daki sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara katılan Çorum İHH Arama Kurtarma ekibi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan teşekkür belgelerini aldı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde Çorum İHH Arama Kurtarma ekibi de görev almıştı. Ekip, enkazda ve selde arama kurtarma çalışması, selden psikolojik olarak etkilenen kişilere de psikososyal destek çalışması yapmıştı.

Çorum AFAD Müdürü Elvan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini Çorum İHH Arama Kurtarma ekibine verdi. Çalışmalara katılan ekip üyelerine afete hazırlık çantaları da hediye edildi.

Programda Konuşan AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, sel felaketinde olay yerine ilk gelen ekiplerin İHH Arama Kurtarma ekipleri olduğunu, sivil toplum olarak İHH’nın yapmış olduğu çalışmayı çok değerli bulduğunu, güç birliğinin her zaman sahada daha fazla insana destek sağlamak ve can kurtarmak açısından önemli olduğunu söyledi. Kaya, Çorum İHH Arama Kurtarma ekibine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Çorum İHH Başkanı ve Arama Kurtarma Ekip Lideri Selim Özkabakçı, afetlerde AFAD ile çalışmalarına her alanda ve her zaman devam edeceklerini, birlikte çalışmanın sahada ellerini daha da güçlendirdiğini söyledi.

Özkabakçı ayrıca, Çorum İHH Arama Kurtarma ekiplerinin bugüne kadar Van, Elâzığ ve İzmir depremlerinde, orman yangınlarında Marmaris ve Manavgat’ta, sel felaketinde ise Bozkurt’ta görev aldıklarını, en hızlı şekilde olay yerine ulaştıklarını ve müdahale ve kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti. (Haber Merkezi)