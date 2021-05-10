İHH'dan Kudüs konvoyuna davet

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, İsrail’in Filistin’e yönelik hakız, hukuksuz ve zalim saldırılarını protesto etmek amacıyla Çorum’da Kudüs Araç Konvoyu düzenleneceğini bildirdi.

Özkabakçı’nın verdiği bilgiye göre, Kudüs’de mazlum müslümanlara destek vermek için bugün akşam saat 21.30’da Çorum İHH Vakıf Binası önünden hareket edilerek araç konvoyu düzenlenecek. Konvoya destek vermek isteyenlerin en kısa sürede 0538 877 76 55 numaralı telefona whatsap üzerinden araç plakası ile isimlerin hızlı bir şekilde bildirilmesi gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 15:28