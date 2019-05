İHH'dan ‘Yetim İftarı’

FATİH BATTAR

Her yıl Ramazan ayının 15.günü Dünya Yetimler Günü olması nedeniyle Çorum İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından halka açık iftar programı düzenlendi.

İHH Çorum Ofisi önünde gerçekleştirilen iftar programına Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Her Ramazanın 15.gününün Dünya Yetimler Günü olarak kabul edildiğini belirten İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, Çorum İHH olarak her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da Yetim İftarı düzenlediklerini söyledi.

Dünyada her gün 10 bine yakın çocuğun yetim kaldığını ve bunun da senede 3 milyonun üzerinde çocuğa tekabül ettiğini belirten Özkabakçı; “Bu çocukların 2,1 milyonu sadece Afrika’da yetim kalmaktadır. Yetim çocukların yarısından fazlası sokaklarda herhangi bir aile ve kurum koruması olmaksızın yaşamaktadır. Sadece Irak’ta 5 milyon yetim çocuk bulunurken, Suriye’de dördüncü yılına giren savaş sonucunda 300 bin insan katledilmiş ve en az 600 bin çocuk yetim kalmıştır. Dünyanın “savaş oyununa” çocuklar da savaş ağaları tarafından itilmişler ve 300.000’den fazla çocuk daha oyun yaşlarında silahaltına alınmıştır. Dünya üzerinde her gün 40 bine yakın çocuk devlet bakımı için gereken yaş sınırını (18 yaş) geçtikleri için sokaklara itilmektedir. Bu çocukların önemli bir kısmı intihara sürüklenmekte, fuhuş, madde bağımlılığı ve alkolizme esir olmakta, çeşitli kötü niyetli mafyaların ellerinde adeta hayatlarının baharında kaybolup gitmektedirler. Her yıl 4 milyon kişi insan kaçakçılarının ağına düşerken, bunun 2,5 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 32 milyar dolarlık insan kaçakçılığının büyük bir kısmı maalesef kadın ve çocuklar üzerinden yürümektedir. Kaçırılan çocukların 1 milyonu (günlük üç bin çocuk) fuhşa zorlanmakta, internet üzerinden de yürütülen ahlaksızlıklarla istismara uğramaktadırlar.” dedi

Özkabakçı ayrıca, daha bir yetim programında yaptığı çağrıyı yineleyerek; “Tüm hayırseverleri ayda 125 lira ile yetimlere destek olma çağrısında bulunuyorum.” dedi

Programda yaklaşık 150 yetim çocuğa çeşitli hediyeler verilirken, çocuklar animatörün düzenlediği yarışmalarda kıyasıya yarışarak gönüllerince eğlendi.