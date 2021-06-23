İHH Filistin’de iki ev inşa edecek

FATİH BATTAR

Çorum İHH Kadın Kolları, Filistin ev inşası projesine destek için Çorum İHH Vakıf Ofisinde ‘Hayır Sofrası’ kurdu.

‘Gazze’ye Umut Ol’ projesi kapsamında 23 - 26 Haziran tarihleri arasında açık olacak Hayır Sofrası’nda gönüllülerin el emeğiyle hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu.

Filistin’de İsrail tarafından evleri bombalarla yıkılan Filistinli mazlumların evlerini yeniden inşa edeceklerini belirten Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, “Bir ev inşa maliyeti 25.000 Euro, Çorum İHH olarak Çorumlu hayırseverlerimizin katkılarıyla iki ev inşasının projesine başladık. Filistin’de inşa edilecek evler hem bir mağduriyeti giderecek hem de Kudüs bekçilerinin tapularına sahip çıkmalarını sağlayacaktır. İşgalci İsrail’in acımasız saldırıları sonrası hayata tutunmaya çalışan halk için bir araya geliyoruz. Gelin desteklerinizle Filistin’i birlikte imar edelim.” dedi

Hayır kermesinin Pazar gününe kadar açık olacağını belirten Özkabakçı, kermesten elde edile gelirin Filistin’de ev inşasında kullanılacağını dile getirerek, tüm Çorum halkını ‘Hayır Sofrası’na davet etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 19:36