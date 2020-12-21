İHH kısıtlamada yardım dağıttı

Çorum İHH, sokağa çıkma yasağından etkilenen 100’den fazla aileye Çorum merkez ve ilçelerinde gıda ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı.

İhtiyaç sahibi, kimsesizler, yetimler, engelliler ve yaşlılara yardım malzemeleri ile birlikte ziyaretler gerçekleştirildi.

Çorum İHH’dan yapılan açıklamada, “Yardım çalışmalarımız ilçelerimizde de devam etmektedir. Sokağa çıkma yasağında da sizlerin desteği ile mazlumların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Cumartesi-Pazar günleri pandemi süreci devam ettiği sürece ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretlerimiz ve yardımlarımız devam edecektir.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 19:08