İHH kurban bağış bedelini 1200 TL olarak açıkladı

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “Kurbanla Hatırla” sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte 65 ülkeye gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

1993 yılında bir grup hayırseverin çalışmalarıyla Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 29 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

Çeyrek asrı aşan bir süredir kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında tek fiyat olarak 1.200 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı; “Kurbanlarını vekâlet yoluyla İHH vakfımıza ulaştırmak isteyen hayırseverlerimiz, Çorum İHH Ofisimize gelerek 09.00-19.00 saatleri arasında, Üçtutlar Mh. Muratevler 6. Sk. No:12 Çorum (On Üç Katlı Kereb-i Gazi Erkek Öğrenci Yurdu Arkası) Saat kulesi yanında merkez PTT önünde açtığımız İHH kurban standımıza uğrayarak yapabilirler.

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği IBAN ve Hesap Numaraları:

VAKIF KATILIM BANKASI ÇORUM ŞB.

Hesap No: 190019 - IBAN TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01.

ZİRAAT BANKASI ÇORUM ŞB:

Hesap No: 70559109-5001 / IBAN: TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01.

(Açıklama bölümüne KURBAN İbaresi ve CEP TELEFON NUMARASI eklenecek)

Bayramın ikinci günü saat 24:00’a kadar telefonla kurban bağışı kabul etmeye devam edeceğiz. Çorum İHH ofisimiz bayram boyunca açık olacaktır. Kurban et bağışlarınızı vakfımıza ulaştırabilirsiniz. Kurban deri bağışlarınızı Sancaktar Camii yanında dericiler arastasında derici Necdet Kaleli’ye Çorum İHH adına makbuz karşılığı bırakabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 19:07