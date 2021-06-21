İHH kurban bedelini açıkladı

Çeyrek asrı aşan bir süredir kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH, kurban bedeli yurt içi ve yurt dışında 1.200 TL olarak belirledi.

Çorum İHH’nın geçtiğimiz yıl kurban çalışmasında bölge birincisi olduğunu hatırlatan Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, “Bu kurbanda da hayırsever Çorum halkının kurbanlarını Türkiye ve dünyadaki mazlumlara ulaştırmak için yollara düşeceğiz. Vekalet yolu ile İHH üzerinden kurban bağışlayacak kardeşlerimizin Çorum İHH ile temasa geçerek göndermelerini istiyoruz.” dedi.

Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 82 bin 411 hisseyi 4 milyon muhtaca ulaştıran İHH’nın, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedeflediğini belirten Özkabakçı, kurban çalışmasıyla ilgil şu bilgileri verdi:

“İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılı kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 65 ülkede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapacak. İHH, yurt dışında temsilcilik ve partner kurumlarıyla birlikte çalışmaları gerçekleştirecek. Koronavirüs nedeniyle gidilecek ülkelerdeki sağlık durumları dikkate alınacak. Gittikleri ülkelerde İHH ekipleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İHH, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yurt içi ve kriz bölgelerine öncelik verilecek. Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kamplarına, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgelerine, yaşlılara, kimsesizlere, dullara, yetimhanelere ve okullara verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak. Türkiye’deki muhtaçlara da ayrıca önem gösterilecek.

YETİMLER BAYRAMA MUTLU GİRECEK

İHH, ayrıca Türkiye dahil 30 ülkede toplamda 100 binden fazla yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunacak. Hayırseverler, 150 TL karşılığında bir yetime bayramlık hediye edebilecekler.

65 ülkede kurban organizasyonu, Türkiye, Suriye, KKTC, Batı Afrika’da Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi, Gana, Gine, Doğu Afrika’da Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Mozambik, Esvatini, Cibuti, Güney Asya’da Bangladeş, Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Vietnam, Orta Asya’da Moğolistan, Kırım, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Orta Doğu’da Yemen, Filistin, Irak, Lübnan, İran, Tunus, Avrupa-Amerika Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak- Preşova), Haiti, Kolombiya, Venezuela, Romanya, Ekvator, Bolivya.

KURBANLAR NASIL KESİLECEK?

Kurbanlıklar İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülkelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır. Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır. Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir.

NASIL BAĞIŞ YAPILACAK?

Çorumlu hayırseverler kurban bağışlarını, Çorum İHH ofisimize (Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak numara 12) gelerek, Çorum Merkez Hürriyet meydanında açtığımız İHH Kurban Standımıza uğrayarak, 0364 2242620 – 0538 8777655 numaraları aracılığı ile bizimle iletişim kurarak, bankalardan 1200 TL havale yaparak (Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi Hesap No: 190019 / İBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 / Ziraat Bankası Çorum Şubesi Hesap No: 70559109-5001 / IBAN: TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01 (Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği) (Açıklama kısmına “Kurban” ibaresi ve cep telefon numaralarını ekleyerek), tüm ilçelerimizde Çorum İHH İlçe Temsilciliklerimiz aracılığı ile bizlere ulaştırabilirler. Allah kurbanlarımızı kabul etsin.”