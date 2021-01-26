İHH Nadık ve Sülüklü'de yardım dağıttı

MURAT ÇETİN

Çorum İHH'nın Çorum ve ilçelerinde mağdurlara yönelik yaptığı insani yardım çalışması, pandemi kurallarına uygun bir şekilde sokak kısıtlamasında bu hafta da devam etti.

Çorum İHH Nadık ve Sülüklü semtlerinde Cumartesi ve Pazar günü 80 aileye gıda kolisi, alışveriş kartı ve çocuklara hediye paketleri ulaştırdı. Yardımlardan yaklaşık 360 kişi faydalandı.

İHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçı, yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde, İHH gönüllüleri ve İHH Acil Yardım Ekibi'nden oluşan iki ayrı ekiple çalışmaların gerçekleştirildiğini, tespiti yapılan adreslerdeki mağdur ailelerin kolileri, alışveriş kartları ve çocukların hediyelerinin teslim edildiğini bildirdi.

"Çorum İHH kısıtlamanın ve pandeminin devam ettiği sürece sizlerin desteğini yaşlı, yetim, engelli, kronik hasta ve işinden ayrılarak mağdur olmuş, ailelere ulaşmaya devam edecektir." diyen Özkabakçı, bu çalışmalara destek sağlamak isteyen hayır sahiplerinin katkısını beklediklerini ifade ettiği açıklamasında şunları söyledi; "Çorum Valiliğimiz tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde Afad ile koordineli bir şekilde bu dönemde en çok zarar gören aile kurumunu ayakta tutmaya çalışıyoruz.

İHH İnsani Yardım Vakfımız; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.

Gönüllü faaliyetlerle 1992 başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede Türkiye'nin 81 ili dahil olmak üzere, 5 kıtada ve 130 ülkeye yayılmış ve Türkiye'den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

Allah hayırlarımızı kabul etsin, emek verenlerden razı olsun. 0364 2242620 - 0538 8777655 nolu telefon hatlarımızdan bilgi alınabilir. Ayrıca hayır sahipleri, nakdi ve ayni destekler için Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi - ÇORUM İHH - İBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 nolu hesaba bağış yapabilirler."

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 18:29