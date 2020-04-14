İHH, Ramazan Ayı’na hazır

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İHH İnsani Yardım Vakfı, yaklaşan Ramazan Ayı’na hazır.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, “Şimdi dayanışma vakti” sloganıyla Ramazan yardımları için kolları sıvadıklarını açıkladı.

‘Hep Birlikte Ramazan’ başlığıyla gerçekleştirecekleri yardım faaliyetlerinden bahseden Selim Özkabakçı, “Zekatlarımız ve yardımlarımız hepimize umut olsun diyerek Ramazan Ayı çalışmalarımıza başladık” dedi.

“Bereket mevsimi yaklaştı. Başta ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri olmak üzere, savaş ve kriz bölgelerinde yolumuzu gözleyenlerle hep birlikte Ramazan için yine yollardayız” diyen Özkabakçı, tüm hayırseverlerin desteğini beklediklerini söyledi.

Zekat bağışlarının www.ihh.org.tr adresi üzerinden online olarak yapılabildiğini belirten Özkabakçı, “FITRE yazıp 4072’ye telefonlarından kısa mesaj gönderen hayır sahipleri de bir fitre bedeli (27 TL) bağışlayabilecek” diye konuştu. Özkabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

İHH, RAMAZAN AYI’NA NASIL HAZIRLANIYOR?

“2020 yılının başında koronavirüs salgını dünyanın her yanına yayılmaya başladı. Vakfımız, oluşturduğu güvenlik ve sağlık kurulları ile durumu yakından takip etti. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyarak virüsün yayılmasını önlemek için tedbirlerini aldı.

Bu yıl Ramazan ayında önceliğimiz, ülkemizdeki salgın sürecinde işsiz kalan gündelik işçiler, gelirini kazanmakta zorlanan emekçiler, yetim aileleri ve evinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastalar olacak. Bu nedenle yurtdışı Ramazan çalışmalarımızı sadece kriz bölgeleri ile sınırlandırdık. İçişleri Bakanlığı ve valiliklerle koordineli olarak, bütün imkanlarımız ile Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız.

Kriz bölgelerindeki çalışmalarımızı temsilciliklerimiz ve partner kuruluşlarımız aracılığıyla yürüteceğiz, bu Ramazan da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız.

Yardımlar yurtdışına nasıl ulaştırılacak?

Ramazan çalışmalarımız bu sene, temsilciliklerimiz ve dünyanın dört bir yanındaki tecrübeli partner kurumlarımız aracılığıyla yürütülecek ve ihtiyaç sahipleri mağdur edilmeyecek.

Çalışmalar nasıl yapılacak?

28 yıldır dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten İHH, çalışma yaptığı bölgedeki yerel kuruluşlarla birlikte hareket ediyor. Bölgenin ihtiyaç durumuna göre oluşturulan projeler bu yıl, tecrübeli partner kurumlarımız aracılığıyla hayata geçirilecek.

Bağışlarınızı Türkiye dahil 15 ülke ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir, Ramazan’ın bereketini dünyaya yayabilirsiniz.”

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020, 21:36