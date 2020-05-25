İHH ramazanda 2 milyon kişiye yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, (İHH) ramazan ayında 2 milyon 18 bin 632 kişiye yardım ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıkmada, her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahiplerini sevindirdikleri belirtilerek, destek verenlere teşekkür edildi.

Ramazan yardımları kapsamında 246 bin 857 kumanya paketinin dağıtıldığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2020 Ramazan'ı ihtiyaç sahipleri için zor zamanlardı. Fakat destekleriniz onlara umut oldu. Kardeşliğin ne demek olduğunu onlara tekrar hatırlattığınız için ihtiyaç sahipleri adına size teşekkür ederiz.Desteklerinizle 246.857 kumanya paketi ulaştırıldı, bu kumanyalardan 1.079.640 ihtiyaç sahibi faydalandı. Kurulan sofralarla 601.940 kişiye iftar yemeği verildi. Fidye, fitre ve zekat bağışlarınız 137.244 kişiye ulaştı. 100.396 yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi. Sizin sayenizde bu Ramazan 2.018.632 kişinin hayatı değişti. İhtiyaç sahipleri yalnız olmadığını hatırladı, kendisini unutmayan hayırseverlere dua etti. Bayramınız mübarek olsun."