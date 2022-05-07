İHH Ramazan’da ihtiyaç sahiplerini ve yetimleri güldürdü

Çorum İHH Ramazan boyunca hemde Çorum’da hemde Suriye’de ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Çorum’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan ve yetimler ile aileleri için iftar programı düzenleyen İHH, İdlip’te de yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, bayramın birinci günü İdlip’te düzenli olarak destek verdikleri Hz. Aişe Yetimhanesi’ni ziyaret etti.

Bayramın ikinci günü ise Eriha’da Ebced Yetimhanesi’ni ziyaret eden Selim Özkabakçı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Selim Özkabakçı, yardım çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Yetim gülerse dünya güler. Bayramda yetimhanelerimizde kalan yetimlerimize hediyelerini vererek sevinçlerine ortak olduk. Çocuklar her yerde güzel. Allah yar ve yardımcıları olsun.

Çorum İHH olarak tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, Cenab-ı Hak’tan ümmetin gerçek bayramı olan cennet bayramında buluşmayı niyaz ediyoruz. Allah tüm hayırseverlerden razı olsun”dedi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)