İHH sevindiriyor

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Çorum merkez ve ilçelerindeki muhtaçlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, “İnsani yardım ekiplerimizle, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de mağdurların yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

“İşsiz kalmış, yaşlı, dul, yetim ve engelliler başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine, hayırseverlerin desteğini ulaştırıyoruz” diyen Selim Özkabakçı, yardım çalışmalarının hafta sonları daha yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Özkabakçı, şöyle konuştu:

“Pandemi kurallarına uygun şekilde çalışan ekiplerimiz, bu Cumartesi ve Pazar günleri de sürpriz hediyeler ve yardım kolileriyle Çorum’da bulunan yetimleri ve aileleri sevindirecek. Siz de ayni ve nakdi bağışlarınızla destek olabilirsiniz.

Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi (IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01)'ndeki bağış hesabımıza bağışlarınızı ulaştırabilir, Üçtutlar Mahallesi Muratevler 6. Sokak numara 12'deki irtibat ofisimizden veya 0364 224 2620 - 0538 877 7655 numaralı iletişim hatlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.”

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 17:53