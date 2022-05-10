İHH, Suriye’de ‘2 Oda 1 Umut’ projesini hayata geçiriyor

Çorum İHH, hayırseverlerin destekleriyle, çoğu yetim, engelli, yaşlı ve kadınlardan oluşan ihtiyaç sahipleri için inşa edilecek olan yaşam evlerini inşa edecek.

Suriye’deki savaş, vahim bir insani krize sebep oldu. 6.6 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. Savaştan kurtulanlar çadırlarda ya da metruk binalarda yaşamını devam ettirmeye çalışıyor.

Çadır kentlerde 1.5 milyon insan yaşıyor ve yüzde 80’ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. 2019 yılında savaş nedeniyle hareketlenen mülteci göçü sonrasında on binlerce insan İdlib’e göç etti.

‘2 ODA BİR UMUT PROJESİ’

İdlib’e göç eden mülteciler için acil ihtiyacı karşılamak amacıyla briket ev inşasına başlayan İHH, projede yeni bir değişikliğe gitti. ‘2 Oda 1 Umut’ sloganıyla briketten inşa edilecek olan 40 metrekarelik yeni yaşam evleriyle mülteciler, daha iyi imkanlara kavuşacak.

11 yılı aşkın süredir Suriye’deki krize kalıcı çözümler bulabilmek için çalışmalarını sürdüren İHH, yeni projeyle; içerisinde tuvaleti, mutfağı, avlusu, temiz su ve elektrik tesisatı, kanalizasyon, su deposu, kapı ve pencereleri demirli, beton çatılı Yaşam Evleri inşa edilecek. 40 metrekare büyüklüğe sahip 1+1 olarak inşa edilecek yeni evlerin 10 metrekaresi ise bahçeye ayrılacak. Yeni yaşam evleri, İdlib kırsallarına göç ederek kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşmüş mazlum ve mağdur insanların, mevsim ve çadırların olumsuz şartlarından kurtarılabilmeleri için ilk etapta bin adet yapılacak. Proje, ‘2 Oda 1 Umut’ sloganıyla gerçekleştirilecek.

25 BİN 231 BRİKET EV İNŞA EDİLDİ

Suriye'nin farklı bölgelerinde bugüne kadar 25.231 briket evin inşasını tamamlayarak mülteci aileleri kendi topraklarındaki yeni evlerine yerleştirdi. Desteklerle briket ev inşa etmeye devam ediliyor.

ÇORUM İHH MAZLUM HALKIN YANINDA

Çorum İHH’da 11 yıldır Suriye’deki mazlum halkın yanında. Hayırseverlerin destekleriyle, çoğu yetim, engelli, yaşlı ve kadınlardan oluşan ihtiyaç sahipleri için inşa edilecek olan yaşam evlerini inşa etmeye devam edecek.

Maliyeti 12.500 dolar olan bu ev projesine destek vermek isteyen hayırseverler, EV yazıp 3072’ye SMS gönderdiklerinde 10 TL bağışta bulunabilecek. Daha fazla bağış yapmak isteyen bağışçılar aşağıdaki banka hesapları aracılığıyla ya da Üçtutlar Mh. Murat Evler 14. Sk. No:3’teki adrese gelerek bilgi alabilirler. İrtibat Tel: 0364 2242620 - 0538 8777655- Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği.

Vakıf Katılım Çorum Şb. IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01

Ziraat Bankası Çorum Şb. IBAN: TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022, 18:42