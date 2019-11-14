İHH ve Fetih Der’den İdlib’e yeni okul

Suriye’nin İdlib ili kırsalındaki savaş mağduru 300 çocuğun eğitim göreceği Babiska Kampı Okulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, iç savaşın devam ettiği Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki Babiska Kampı içerisinde yer alan bir bina, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından bakım-onarım çalışması yapılarak okula dönüştürüldü. Kampta yaşayan 300 çocuğun eğitim göreceği 9 dersliğin bulunduğu Babiska Kampı Okulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, okulun 1 yıllık yönetim masraflarını üstlenen Endonezya merkezli Golden Future Foundation kurumu temsilcileri, İHH ile Fetih-Der yetkilileri ve 300 öğrenci katıldı.

Okulun açılış töreninde konuşan Golden Future Foundation Başkanı Adjeng Kristinawati, dünyanın dört bir yanında savaşların mağdur ettiği çocukların her birine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Kristinawati, İdlib'te anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini söyleyerek, "İdlib'te faaliyete girecek olan bu okul büyük anlam ifade ediyor. Babiska Kampı Okulu'ndaki öğrencilere destek olmak amacıyla okulun 1 yıllık idari giderlerini karşıladık. Umarım buradan geleceğe umutla bakan bireyler yetişir. Bize bu imkanı sunduğu için İHH yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Babiska Kampı Okulu, toplu dua merasimi ve kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Toplam 9 dersliğin bulunduğu okulda 12 öğretmen ile ilk ve ortaokul seviyesindeki 300 öğrenciye eğitim verilecek. (Haber Merkezi)