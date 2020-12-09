İHH yardım tırları bugün uğurlanıyor

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İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, ‘Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında hazırlanan malzemeleri Suriye’ye taşıyacak yardım tırları bugün saat 11.00’de Çorum’dan yola çıkacak.

81 ilde aynı anda düzenlenen yardım seferberliğinden bahseden Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, yardım tırlarının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Suriye’ye uğurlanmış olacağını söyledi.

“Yüzlerce tır Suriye’ye doğru yola çıkıyor” diyen Selim Özkabakçı, “Suriye’de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam ediyor. Kışın gelmesiyle kamplarda yaşam daha zor hale geldi. Koronavirüsün bütün dünyada arttığı bu zor günlerde, Suriye’de kış mevsimi artık daha tehlikeli” dedi.

İHH’nın zor durumdaki Suriyeliler’e yardım için yeniden kolları sıvadığını anlatan Özkabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çadırların ısınması, çocukların kışlık kıyafetleriyle oyunlar oynaması için yola İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçti. Suriye’de bugüne kadar milyonlarca kişiye yardım ulaştıran İHH, şimdi de ‘Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık’ diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için yardım kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde 81 ilden yardım malzemeleri eş zamanlı yola çıkıyor.

Hayırsever halkımızın desteği ile hazırladığımız Suriye yardım tırlarımız bugün saat 11.00’de İHH Çorum ofisimizden 80 ton gıda ve yaşam malzemesi yüküyle dualar eşliğinde yola çıkacak.”

Özkabakçı, yardım kampanyasına bağışlarıyla destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 19:40