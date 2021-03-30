İHH yeni projeler için kolları sıvadı

RECEP MEBET

İHH İnsani Yardım Vakfı, yaklaşan Ramazan Ayı öncesi yeni yardım projeleri için kolları sıvadı.

2021 yılı projeleri hakkında bilgi veren Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, hayırseverlerin fitre, zekat ve sadakalarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

ÇORUM’DA 5 BİN AİLEYE GIDA KOLİSİ

Ramazan Ayı’nda Çorum merkez ve ilçelerindeki yetim, dul, yaşlı, engelli, işsiz kalarak geçici mağduriyete uğramış ailelere gıda kolisi başta olmak üzere çeşitli ayni ve nakdi yardımlar yapmayı planladıklarını anlatan Selim Özkabakçı, “Hedefimiz Çorum’da 5 bin aile üzerinden toplamda 25 bin kişiye yardım ulaştırmak” dedi.

FİLİSTİN’E YARDIM ELİ

Filistin’in Gazze şeridindeki mağdur halka da Ramazan Ayı’nda gıda kolisi ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Özkabakçı, bu hususta da hayırsahiplerinin katkısını beklediklerini ifade etti.

Hazırlıkları devam eden diğer projelerinden de bahseden Çorum İHH Başkanı Özkabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

AİŞE YETİMHANESİ DESTEK BEKLİYOR

“Suriye’nin Fua bölgesinde inşaasına başlanan Aişe Yetimhanesi, hayırseverlerin desteğini bekliyor. Bu alandaki projemizle yetim çocukların eğitim ve barınma ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. 2021 yılı boyunca devam edecek projemize zekat, fitre ve sadakalarınızla destek olabilirsiniz.

Öte yandan ‘Aişe Torunları Yetimhanesi İftar Programı’ adlı projemize de katkı sağlayarak savaş mağduru yetimler ile ailelerinin Ramazan Ayı’nda iftarlıklarını karşılayabilirsiniz.

LÜBNAN’A KLİNİK PROJESİ

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Filistin Kampları’na yönelik klinik projemiz de diğer yardım çalışmalarımız arasında yer alıyor.

Zekat ve sadakalarınızla hayat bulacak bu klinik sayesinde 50 bin kişinin yaşadığı Filistin kampında sağlık taraması ve tedaviler yapılabilecek.

Ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz, katkı sağlamak istedikleri proje adını belirterek Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi’ndeki TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 numaralı hesabımıza veya Ziraat Bankası’ndaki TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01 numaralı hesabımıza bağışta bulunabilirler.

Ayrıca Üçtutlar Mahallesi KYK Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu arkası Muratevler 6. Sokak numara 12’deki Çorum İHH Ofisi’ni ziyaret edebilir, 03642242620 ve 05388777655 insani yardım hatlarımızı arayarak detaylı bilgi alabilirler.”