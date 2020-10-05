İHH’dan gardaşlık konvoyuna davet

RECEP MEBET
İHH İnsani Yardım Vakfı, Ermenistan’ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycanlı kardeşlerimize destek amacıyla bugün saat 21.00’de basın açıklaması yaparak araç konvoyu düzenleyecek.
Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, ‘Gardaşlık Zamanı’ sloganıyla organize ettikleri etkinliğin tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleşeceğini duyurdu.
“İşgal altındaki topraklarını yıllar sonra esaretten kurtarmaya çalışan Azerbaycan'lı kardeşlerimizin yanındayız” diyen Selim Özkabakçı, pandemi koşulları dikkate alınarak düzenlenen etkinliğe katılmak isteyenleri İHH Çorum Ofisi’ne davet etti.