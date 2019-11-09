İHH’dan iyiliğe davet

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Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği (İHH) Hanımlar Komisyonu, ‘Hayır Çarşısı’ açtı.

İHH Tanıtım Günleri, Gazi Caddesi (Diyanet Kitabevi yanı Balaban İşhanı girişi) numara 3’te başladı.

Etkinlik kapsamında açılan ‘Hayır Çarşısı’ndan bahseden Çorum İHH Hanımlar Komisyonu Başkanı Ayşe Uçak, düzenlenen kermesten elde edilen gelirin hayır faaliyetlerinde kullanılacağını açıkladı.

Gıda ve el işi ürünlerinin yer aldığı Hayır Çarşısı’nın 10 Kasım’a kadar açık olacağını belirten Ayşe Uçak, “Tüm hayırseverleri, Pazar akşamına kadar açık olacak kermesimize bekliyoruz” diye konuştu.